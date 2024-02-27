Спикер парламента Армении Ален Симонян выразил ожидания от Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ) касательно определения ее зоны ответственности внутри страны. По его словам, вопросы о признании границ республики и об уровне вовлеченности Армении в организацию остаются без ответов.

«Мы задали ОДКБ один вопрос, который остался без ответа. Где находится зона ответственности ОДКБ, признаете ли вы границы Республики Армения, в каких границах Армения вступила в ОДКБ?» – заявил Симонян, подчеркнув наличие серьезных недопониманий в отношениях между Арменией и ОДКБ.

После заявления премьер-министра Никола Пашиняна о «заморозке» участия страны в ОДКБ спикер подтвердил, что деятельность организации на территории Армении не соответствует ожиданиям Еревана.

Также Симонян предложил прекратить деятельность Погранвойск ФСБ России в аэропорту «Звартноц», подчеркнув способность Армении самостоятельно защищать свои границы. «Мы сами защитим границы своей страны. И я не уверен, что они [российские пограничники] защитят наши границы», – высказался глава парламента, поставив под сомнение необходимость внешней поддержки.

На фоне обострения на границе с Азербайджаном и недовольства выполнением ОДКБ своих обязательств Армения сообщила о пересмотре своего участия в организации. Ранее Ереван объявил о «заморозке» своего членства в ОДКБ. 23 февраля премьер-министр Никол Пашинян объявил об этом в интервью французскому телевидению.