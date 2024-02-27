Ливанская группировка «Хезболла» во вторник заявила, что нанесла удар по авиабазе израильской армии Мерон на севере Израиля в ответ на израильские авиаудары по Ливану. В заявлении говорится, что она атаковала израильскую авиабазу Мерон в районе Джабаль Джармак рано утром, выпустив несколько десятков ракет из пусковых установок в Ливане.

По словам группировки, атака стала ответом на израильский авиаудар по городу Баальбек в понедельник.

Израильская армия, в свою очередь, заявила, что «около сотни ракет были выпущены из Ливана за 24 часа» по северной части Верхней Галилеи, в результате чего в этом районе сработали сирены.

В понедельник «Хезболла» заявила, что сбила израильский самолет Hermes 450 ракетой класса «земля-воздух» над районом Туффах на юге Ливана.

Напряженность на границе между Ливаном и Израилем растет на фоне периодических перестрелок между израильскими войсками и «Хезболлой».

Это стало самым масштабным их столкновением с тех пор, как две стороны участвовали в военном конфликте в 2006 году.

Напряженность на границе возникла на фоне израильского военного наступления в секторе Газа, начавшегося в октябре 2023 года.