Эпоха господства Запада в мире подошла к концу, что демонстрируют проблемы в его отношениях с «глобальным Югом». Об этом в своей статье по итогам Мюнхенской конференции по безопасности написал главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

По его оценке, отношения Брюсселя с южными странами за последние два года заметно ухудшились, из-за чего ЕС и США тяжело склонить «‎глобальный Юг»‎ в свою пользу, в частности, когда дело касается российско-украинской войны. Боррель признал, что Москва находит выгоду в снижении западного влияния в Африке, Азии и Южной Америке.

С начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года ни одна из стран незападного мира, за исключением Японии, не присоединилась к санкциям против РФ. Более того, ряд стран, как Китай, Индия или Бразилия, нарастили торговлю с РФ, несмотря на санкционное давление США.

«Эпоха господства Запада завершилась, из этого следует извлечь практические выводы, — написал в своем блоге Боррель. — Если текущая глобальная геополитическая напряженность будет продолжать развиваться в направлении «Запад против остальных», будущее Европы может стать темным».

Верховный дипломат Евросоюза считает, что перед ЕС стоят четыре главные геополитические задачи:

— Продолжать поддерживать Украину в войне против российского вторжения. — Добиться прекращения огня в секторе Газа, способствовать созданию государства Палестина. — Наладить связи ЕС с «глобальным Югом». — Наращивать оборону Европы, в частности, в свете недавних высказываний Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО.

Политик также отметил, что война в Украине и израильское вторжение в Газу увеличили разрыв Запада и «‎глобального Юга»‎. Это стало еще очевиднее во время январского заседания Международного суда ООН в Гааге по иску ЮАР против Израиля: африканская страна обвинила Тель-Авив в совершении геноцида в отношении палестинцев.

Большинство западных стран, включая США, Великобританию и Германию, выступили против иска и поддержали Израиль. В то же время абсолютное большинство стран «‎глобального Юга»‎ выступили в пользу иска ЮАР и Палестины.