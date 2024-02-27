Косметический бренд Charlotte Tilbury разорвал рекламный контракт с моделью Беллой Хадид, которая выступала в качестве главного амбассадора линейки помад. Хадид начала работать с косметическим гигантом семь месяцев назад. Charlotte Tilbury не назвали причины разрыва контракта, но отметили, что Хадид остается «‎‎большим другом» бренда.

Как пишет британский таблоид Daily Mail, прекращение сотрудничества с моделью стало сюрпризом для сотрудников ведущего британского бренда косметики. Источник издания заявил, что руководители были так взволнованы предстоящим запуском помады с участием Хадид, что в прошлом году в рекламном видео с Хадид снялась сама основательница бренда Шарлотта Тилбери.

Собеседники издания отмечают, что причиной разрыва контракта могла стать пропалестинская позиция модели. Отец Беллы — Мохаммед Хадид родом из Палестины. Ее высказывания в соцсети Instagram с начала израильского вторжения в Газу шли наперекор западному мейнстриму, поддерживающему военную кампанию Тель-Авива против палестинцев.

Хадид же, напротив, выражала поддержку палестинцам. В одном из постов в Instagram, опубликованном в октябре прошлого года, модель написала: «‎Мне ежедневно присылают сотни угроз смертью, мой номер телефона слили в сеть, и моя семья чувствует себя в опасности‎. Но я больше не могу молчать. Страх не вариант. Люди и дети Палестины, особенно в Газе, не могут позволить нам молчать‎»‎.

«‎‎Важно понимать, как тяжело быть палестинцем, в мире, который видит нас как террористов, противостоящих миру. Это вредно, это позорно, и это абсолютная ложь», — подчеркнула модель.

Белла Хадид выступает в поддержку палестинцев не только в соцсетях. Когда ее избрали в качестве модели года Британского модного совета, на церемонии Хадид заявила: «‎‎Это для палестинских детей. Это для любого ребенка, иммигранта или беженца».

После расставания с Charlotte Tilbury Хадид планирует представить собственную косметическую компанию Orebella в мае.

В ноябре другой бренд Dior отказался от сотрудничества с Хадид, заменив ее в рекламной кампании на израильскую модель. После этого в соцсетях появился хэштег, призывающий к бойкоту бренда. Он быстро завоевал популярность на платформе X.