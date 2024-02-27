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Азербайджанские журналисты составили карту армянских преступлений в Ходжалы
К 32-й годовщине Ходжалинской трагедии азербайджанские журналисты Фардин Исазаде и Baku TV составили карту армянских преступлений в Ходжалы. Она охватила около 245 квадратных километров. Для ее создания журналисты использовали в том числе армянские источники. #Азерайджан #Карабах #Ходжалы #трагедия #резня #годовщина #Армения #карта #докфильм #преступления #Исазаде
ьтити / Others
27 февраля 2024 г.
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