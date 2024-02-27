Азербайджанские журналисты составили карту армянских преступлений в Ходжалы

К 32-й годовщине Ходжалинской трагедии азербайджанские журналисты Фардин Исазаде и Baku TV составили карту армянских преступлений в Ходжалы. Она охватила около 245 квадратных километров. Для ее создания журналисты использовали в том числе армянские источники. #Азерайджан #Карабах #Ходжалы #трагедия #резня #годовщина #Армения #карта #докфильм #преступления #Исазаде