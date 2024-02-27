Пентагон использует искусственный интеллект (ИИ) для нацеливания во время авиаударов на Ближнем Востоке. Об этом заявила Шуйлер Мур, главный технический директор Центрального командования США (CENTCOM).

Нейросеть, способная самостоятельно определять объекты для ударов, помогла сузить список целей для более чем 85 авиаударов США в Ираке и Сирии, отметила представительница военного ведомства. Пентагон сообщил, что ИИ использовали во время операции возмездия за гибель американских военнослужащих после удара проиранских прокси по военной базе Т-22 в Иордании.

«Мы используем машинное обучение, чтобы определить, где могут быть угрозы. За последние 60-90 дней у нас, безусловно, было больше возможностей для нацеливания»‎, — уточнила представитель Пентагона.

Ранее военные США признавали, что используют алгоритмы машинного обучения в разведке. Заявление Мур стало подтверждением того, что американская армия использует технологию для определения вражеских целей, чтобы впоследствии нанести по ним удар.

Мур уточнила, что системы ИИ также помогли выявить ракетные пусковые установки в Йемене и суда хуситов в Красном море.

Алгоритмы нацеливания были разработаны в рамках проекта Maven, инициативы Пентагона, запущенной в 2017 году для ускорения внедрения ИИ и машинного обучения в военный комплекс.