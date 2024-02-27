Прямой конфликт с Россией неизбежен, если войска НАТО появятся в Украине, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал по просьбе прессы слова президента Франции Эмманюэля Макрона, допустившего отправку европейских войск в Украину.

«В этом случае надо говорить не о вероятности, а о неизбежности. Вот так и оцениваем», — ответил Песков на вопрос о рисках эскалации и непосредственного конфликта с НАТО.

«Наверное, сам факт обсуждения возможности направления неких контингентов <…> НАТО — это, конечно, очень важно, новый элемент», — отметил он, добавив, что другие страны НАТО «сохраняют достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия».

Накануне в Париже прошла конференция с участием лидеров и представителей 20 европейских стран, а также США, где обсуждались меры военной помощи Украине.

В ходе своего выступления президент Франции Эмманюэль Макрон, заявил, что европейские страны обязаны сделать все, чтобы РФ не смогла победить в войне.

Он допустил, что страны-союзники могут быть вынуждены отправить войска в Украину. При этом он добавил, что консенсуса по этому вопросу пока не существует.