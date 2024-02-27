Президент Джо Байден и Дональд Трамп в четверг посетят границу США и Мексики, оказавшись в центре внимания из-за столкновения графиков. Оба стремятся завоевать поддержку избирателей в вопросе иммиграции — одной из самых острых тем выборов 2024 года.

Для Трампа жесткая антииммиграционная позиция была ключевой частью его политической идентичности на протяжении многих лет. Он продолжает обещать ужесточить контроль за пересечениями границы с Мексикой в случае успешного возвращения в Белый дом.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать обвинения представителей Трампа о том, что Байден поспешно запланировал визит в Техас вслед за оппонентом.

«У меня нет реакции на бывшего президента, я не собираюсь говорить о его расписании», — сказала Жан-Пьер, добавив, что Байден встретится с пограничными патрулями, правоохранительными органами и местными жителями в Браунсвилле, штат Техас.

«Он обратится к республиканцам в Конгрессе с призывом прекратить играть в политику и предоставить необходимое финансирование для дополнительных агентов пограничной патрульной службы США, большего количества сотрудников по рассмотрению дел об убежище, технологий обнаружения фентанила и многого другого», — добавила она.

«Я запланировал (поездку в Техас) на четверг. Чего я не знал, так это то, что мой хороший друг, похоже, тоже собирается», — заявил Байден журналистам, имея в виду Трампа.

Трамп, который отправится в Игл Пасс, примерно в 480 км к западу от Браунсвилла, сделал резонансную публикацию в социальных сетях по поводу миграции.

«Жестокие банды и отдельные их участники из Южной Америки и со всего мира <...> переправляются в США десятками тысяч. Байден никогда не справится с этим», — написал Трамп.

Представитель Трампа сказал, что «погоня Байдена за нами на границу в один и тот же день показывает, насколько это большая проблема для него».

Общественная озабоченность нелегальной иммиграцией выше при Байдене, чем это было при последних двух администрациях, согласно новому опросу Manmouth. По его результатам, большинство американцев теперь поддерживают строительство стены на границе — центральную меру из агитации Трампа — впервые с тех пор, как Monmouth начал задавать этот вопрос в 2015 году.