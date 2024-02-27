Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует размещение военных подразделений на украинской территории.

«[У нас] нет никаких планов по размещению боевых подразделений НАТО на местах в Украине», — подчеркнул он. Это заявление последовало после высказываний президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что не исключена отправка войск западными странами в Украину в будущем.

«Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — заявил Макрон.

Реакция Кремля на подобные обсуждения была недвусмысленной. Пресс-секретарь Дмитрий Песков выразил мнение, что появление войск НАТО на украинской территории неизбежно приведет к конфликту с Россией. «И так же должны оценивать эти страны, отдавать себе в этом отчет и задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное, интересам граждан их стран», — сказал Песков.

Пока что другие страны Североатлантического альянса не поддержали предложение Макрона. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте уточнил, что вопрос об отправке войск «не стоит на повестке дня».

Аналогичные заявления прозвучали от представителей Польши, Чехии и Швеции. Они подчеркнули, что их страны не рассматривают возможность направления войск в Украину.