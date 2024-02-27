На восточном направлении подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожили два истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Первый самолет был уничтожен во вторник утром на восточном направлении. «Минус еще один Су-34 на восточном направлении», — отреагировал Олещук.

Он также напомнил о попытке сбить российский самолет 26 февраля, когда российским пилотам удалось уклониться от украинских ракет. «Но так будет не всегда!» — подчеркнул он.

Второй истребитель был сбит около 14:00. «Около 14.00 отработали по очередному Су-34. Направление — то же! Цель — неизменная! При таких потерях боевой и специальной авиации россияне должны были бы задуматься, по крайней мере на время прекратить «авиационные мясные штурмы», — написал командующий.

24 февраля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вместе с командующим Воздушными силами Николаем Олещуком подтвердили информацию о том, что украинские войска сбили российский разведывательный самолет А-50У над Азовским морем, в результате чего он упал возле берегов города Ейск.