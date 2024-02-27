ПОЛИТИКА
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Как изменился Мариуполь за 2 года войны
Мариуполь перешел под контроль России в мае 2022 года после 80-дневной осады. В первые месяцы войны в полумилионном городе пострадали 54% зданий. Согласно данным расследований Human Rights Watch, Truth Hounds, and SITU Research погибли по меньшей мере 8 тыс. человек. Два года назад российские власти стали говорить о «восстанавлении» разрушенного Мариуполя. Вот так город выглядит сейчас. #trtнарусском #мариуполь #война #украина #россия #осада #разрушение #trtrussian
ьтитьит / Others
27 февраля 2024 г.
Истории
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