Как изменился Мариуполь за 2 года войны

Мариуполь перешел под контроль России в мае 2022 года после 80-дневной осады. В первые месяцы войны в полумилионном городе пострадали 54% зданий. Согласно данным расследований Human Rights Watch, Truth Hounds, and SITU Research погибли по меньшей мере 8 тыс. человек. Два года назад российские власти стали говорить о «восстанавлении» разрушенного Мариуполя. Вот так город выглядит сейчас. #trtнарусском #мариуполь #война #украина #россия #осада #разрушение #trtrussian