Во вторник Египет предупредил о «катастрофических последствиях» возможного наземного вторжения Израиля в Рафах на юге Газы. Каир считает, что подобный шаг нанесет серьезный ущерб перспективам мира на Ближнем Востоке.

На заседании Совета ООН по правам человека министры иностранных дел стран Лиги арабских государств выразили обеспокоенность тем, что международное сообщество игнорирует гуманитарную катастрофу в Газе.

Египетский министр иностранных дел Самех Шукри резко раскритиковал реакцию международного сообщества на конфликт, заявив: «Мир становится свидетелем чудовищных преступлений и нарушений против палестинского народа».

Он призвал к немедленному прекращению огня и предостерег Израиль от атаки на Рафах: «Любые военные действия в сложившихся условиях обернутся катастрофическими последствиями, подрывая мир в регионе».

Шукри указал, что ряд стран из 47 членов Совета ООН по правам человека в Женеве уклоняются от решительных действий, которые они ранее применяли в отношении других конфликтов.

«Создается впечатление, что жизнь в Газе не представляет для них ценности, а массовое убийство десятков тысяч детей не способно затронуть их чересчур чувствительную совесть», — заявил он. «Ценность жизни детей Газы, по-видимому, ниже, чем у других. Это предвестник <...> краха международной системы», — заявил глава египетского МИД.

По словам Шукри, планы Израиля по вторжению в Рафах вызывают серьезную обеспокоенность и требуют немедленного вмешательства мирового сообщества.

Министры иностранных дел других стран, включая Кувейт, Марокко и Катар, также выразили поддержку палестинскому народу, призывая международное сообщество к решительным действиям для предотвращения дальнейшего обострения конфликта и защиты мирных жителей.

Обострение в Газе началось 7 октября, когда бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в близлежащие израильские населенные пункты и на военные объекты, прорвав заграждение между сектором Газа и Израилем. В результате операции погибли около 1160 человек, еще около 250 человек были взяты в плен. Примерно 130 заложников остаются в Газе.

В ответ Израиль начал бомбардировки и наземное вторжение в Газу. По данным Министерства здравоохранения Газы, в результате этих действий погибли по меньшей мере 29 878 человек, большинство из которых составляют женщины и дети.