Байден пытается прорвать сопротивление в Конгрессе и достичь компромисса для принятия законопроектов по государственным ассигнованиям во избежание шатдауна правительства, а также для предоставления помощи Украине и Израилю. С этой целью он организовал в Белом доме встречу с четырьмя главными лидерами Конгресса во вторник.

Окно возможностей для заключения соглашения, которое предотвратит шатдаун правительства, стремительно сужается. Первый критический рубеж — 1 марта. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула ключевую роль Конгресса: «Поддержание функционирования правительства — это основная обязанность Конгресса».

Президент США настаивает на необходимости оказания экстренной помощи Украине, подчеркивая дефицит артиллерии и других видов вооружений в стране, а также на включении средств для обороноспособности Израиля.

Дискуссии в Палате представителей, спровоцированные требованиями ограничить доступ к абортам и другими консервативными инициативам, ставят под угрозу финансирование. На встречу в Белом доме приглашены ведущие лидеры Конгресса, а также вице-президент Камала Харрис.

Напряженность возросла после того, как прошедшие на выходных переговоры не привели к соглашению. Демократы Сената оказались под огнем критики за попытку протолкнуть свою «левую повестку».

Вместе с тем помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил оптимизм относительно решения вопроса. «Это один из тех случаев, когда один человек может изменить ход истории, — заявил Салливан, добавив, что пакет иностранной помощи мог бы быть одобрен с огромной поддержкой, если бы его представили на голосование. — Сейчас все зависит от готовности принять решение в этот критический момент. <…> История это запомнит».

26 февраля Конгресс США не достиг соглашения, которое позволило бы избежать приостановки деятельности государственных органов, в частности, тех, что занимаются транспортом и социальной поддержкой.

Лидер демократов в Сенате, Чак Шумер, предупредил о предстоящем шатдауне, указывая на его потенциальный вред и ненужность, вызванные радикальными элементами в Республиканской партии.