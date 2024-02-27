В интервью NBC президент США Джо Байден высказал мнение, что Израиль рискует лишиться «широкой поддержки мировой общественности» из-за своего текущего подхода к конфликту в секторе Газа. Байден указал на «невероятно консервативное» правительство Израиля как на потенциальную причину этого риска.

«Израиль пользуется поддержкой преобладающего большинства стран, но, если они продолжат в том же духе, <...> они потеряют поддержку во всем мире, а это не в интересах Израиля», — подчеркнул он.

При этом Байден выразил уверенность в существовании пути к мирному урегулированию израильско-палестинского конфликта, несмотря на трудности, сопряженные с этим процессом.

«Процесс идет. Думаю, если мы добьемся этого временного прекращения огня, мы сможем изменить динамику и прийти <...> к процессу, который гарантирует безопасность Израиля и независимость палестинцев», — заявил американский лидер.

Слова Байдена о потере поддержки не остались незамеченными в Израиле. Премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху высказался по поводу утверждений президента США, подчеркнув «успехи в мобилизации поддержки» на фоне военных действий в Газе. В видеообращении Нетаньяху заявил о проведении «успешной кампании», направленной на «противодействие международному давлению за досрочное завершение конфликта» и на «укрепление международной поддержки Израиля».

Нетаньяху сослался на результаты недавнего опроса Harvard-Harris, согласно которым более 80% опрошенных американцев выразили поддержку Израилю в текущем конфликте с ХАМАС, утверждая, что это укрепляет позиции Израиля в продолжении боевых действий до окончательной победы.

Вместе с тем, согласно данным другого опроса, проведенного AP/Norc в январе, 50% взрослого населения США считают действия Израиля чрезмерными, что на 10% больше, чем было в ноябре, что указывает на возрастающее беспокойство среди американцев по поводу масштабов военных действий в Газе.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о возможности вступления в силу нового перемирия между Израилем и ХАМАС уже в ближайший понедельник, которое предполагается продлить на период Рамадана. В рамках данного соглашения также предвидится освобождение заложников, находящихся в плену в Газе.

Тем не менее ни Израиль, ни ХАМАС не разделили оптимизм Байдена. Биньямин Нетаньяху ранее неоднократно заявлял, что любое перемирие будет только временной мерой, поскольку цель Израиля состоит в «полной победе над ХАМАС». Недавно он также заявил, что любое перемирие лишь отсрочит, но не предотвратит наземное вторжение в Рафах, расположенный на юге сектора Газа.