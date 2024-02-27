Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан повторил свою скептическую позицию относительно шансов Украины на победу в вооруженном конфликте и выразил свое несогласие с военной поддержкой страны. Мнением об этом он поделился на саммите «Вышеградской четверки» в Праге.

«По моему мнению, в этой войне победы не будет ни у Украины, ни у России. Единственный путь к завершению — это мирные переговоры, которые следует начать как можно скорее, чтобы спасти больше жизней», — заявил Орбан во время брифинга.

В ходе саммита также прозвучали острые высказывания со стороны премьера Польши Дональда Туска, назвавшего президента России Владимира Путина военным преступником. В ответ Орбан заявил, что «это будет определяться уже после войны».

Орбан выразил мнение, что для Венгрии имеет первостепенное значение избежать появления общей границы с Россией. Он сослался на «плохие воспоминания» о таком историческом периоде. Орбан подчеркнул, что это является «национальным интересом» и «наиболее важным вопросом национальной безопасности».

Саммит оказался напряженным, поскольку лидеры «Вышеградской четверки» публично спорили о подходах к войне в Украине. Чехия и Польша активно поддерживают Украину, предоставляя ей военную помощь. Тем временем Венгрия и Словакия не готовы к подобным мерам, но предлагают помощь в гуманитарной и финансовой сфере.

До встречи премьеры Чехии и Польши выразили намерение провести решительный диалог со словацким премьером из-за его заявлений по Украине.

Стоит отметить, что венгерский премьер Орбан является ярым противником предоставления военной и финансовой помощи Украине. Он также единственный лидер страны ЕС, который за последний год встречался с президентом России Владимиром Путиным. Его позиция по отношению к Украине и России вызывает неоднозначную реакцию в Европе.