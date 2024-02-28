Жапаров поручил создать мониторинговую группу для этой цели, добавив, что разведенные женщины должны воздерживаться от выражения негативного мнения о своем супруге и его семье.

«Вместо того чтобы служить и быть примерной женой в чужом доме, они, не проявляя уважения к свекрови и свекру, хвалятся положением своего отца и разводятся. Затем выступают в соцсетях, что неприемлемо. Они не должны быть примером. Наши отцы учили, что свекрам не подобает ходить в шортах, но и келинки не должны снимать платки», — заявил председатель кабмина.

После этого Жапаров отметил, что разведенные женщины не должны становиться образцом для общества и молодого поколения. Глава кабмина дал указание ограничить доступ к распространению неподобающей информации.

Ранее глава правительства уже высказывался на тему места женщин и девочек в Кыргызстане.

«Девочки должны учиться быть хозяйками дома, мальчики — зарабатывать деньги, защищать родину», — заявил Акылбек Жапаров на открытии школы в сентябре 2022 года.

Летом прошлого года гражданам Кыргызстана было официально разрешено использовать матчество вместо отчества, постановление о котором вынесла судебная коллегия Конституционного суда.

Однако многие влиятельные фигуры страны, включая главу Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева, главу Духовного управления мусульман Кыргызстана, а также госсекретаря Суйуна Касмамбетова, высказались против этой нормы.

В результате, в ноябре 2023 года, Конституционный суд Кыргызстана отменил решение, позволявшее гражданам выбирать матчество вместо отчества.