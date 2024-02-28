ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Утвердит ли Зеленский свою легитимность?
Офис президента Украины подготовил обращение в Конституционный суд (КС) относительно легитимности пребывания Владимира Зеленского на посту главы государства после 20 мая, когда исполнится пять лет с момента его вступления в должность
Утвердит ли Зеленский свою легитимность?
Владимир Зеленский / Photo: Reuters
28 февраля 2024 г.

Информация об этом появилась в издании «Зеркало недели» со ссылкой на источники в офисе президента.

По информации журналистов, офис президента обратится в суд с вопросами: разрешает ли Конституция проведение президентских выборов в условиях военного положения и будут ли легитимны полномочия Зеленского после истечения пятилетнего срока.

Издание отмечает, что окончательное решение о подаче обращения еще не принято. По сведениям журналистов, в офисе президента «нет уверенности в том, что они получат от КС быстрое, а главное нужное им решение».

Для принятия решения необходимо получить поддержку как минимум 10 из 18 судей КС. На сегодняшний день в суде заседают 13 судей. Большинство из них были назначены при предыдущем президенте Порошенко либо при его каденции парламентом или съездом судей.

Согласно Конституции, очередные президентские выборы должны были состояться 31 марта 2024 года. Однако они не были проведены из-за объявленного в стране военного положения, вызванного вторжением российских войск.

Политические оппоненты Зеленского настаивают на том, что его полномочия прекратятся 20 мая, через пять лет после вступления в должность, и он должен передать полномочия спикеру парламента.

Комитет по вопросам разведки при президенте Украины заявил 27 февраля, что Россия готовит «спецоперацию» с целью подорвать легитимность Зеленского после 20 мая.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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