Предложение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск в Украину встретило крайне сдержанную реакцию со стороны других членов НАТО. Западные страны единогласно отвергли возможность прямого участия своих войск в конфликте. Вместе с тем альянс не исключил предоставления Украине расширенной поддержки в иных формах.

Германия, США, Польша, Испания и Канада выразили свою позицию против данной инициативы. Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что «США не отправят войска для участия в боевых действиях в Украине».

Канцлер Германии Олаф Шольц и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнули отсутствие планов по отправке войск. В то же Италия высказалась за осторожный подход, чтобы не создавать впечатление военного конфликта с Россией. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак указал на продолжение поддержки через обучение украинских военных и поставку оборудования. Германия также призвала к увеличению поставок оружия в Киев.

Столкнувшись с подобной реакцией, министру иностранных дел Франции Стефану Сежурне даже пришлось уточнить, что новая форма поддержки Украины может включать киберзащиту, производство оружия и разминирование, не требуя при этом прямого военного вмешательства. Он подчеркнул, что «в некоторых случаях такие активности могут потребовать присутствия западных военных на украинской территории без перехода к участию в войне».

По мнению Politico, Франция продемонстрировала «наименее убедительные результаты» в вопросе поставок оружия Украине. Издание ссылается на исследование, согласно которому такие страны, как Дания и Эстония, направляют на помощь Украине более 2% своего ВВП, тогда как Франция — лишь малую часть от этого.

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «сегодня нет консенсуса по поводу отправки сухопутных войск [в Украину], но исключать ничего нельзя». Он отметил, что западные страны сделают «все возможное, чтобы Россия не смогла выиграть эту войну. Мы убеждены, что поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе».

В ответ Кремль предупредил о «неизбежности» прямого конфликта в случае отправки НАТО войск в Украину.