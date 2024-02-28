Президент Владимир Зеленский прибыл в Саудовскую Аравию, чтобы продолжить диалог с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом.

Основные темы, которые Зеленский планирует поднять на встречах в Саудовской Аравии, — украинская «мирная формула», дополненная в январе на международной встрече в Швейцарии, а также возвращение украинских заключенных и депортированных лиц из России.

Саудовская Аравия принимала международный саммит по «мирной формуле» в августе 2023 года. Королевство играет важную роль в переговорах об обмене заключенными между Украиной и Россией. В сентябре 2022 года посредничество Эр-Рияда позволило Украине осуществить крупный обмен и вернуть почти 300 человек.

«Мы также обсудим перспективные направления экономического сотрудничества и участие Саудовской Аравии в реконструкции Украины», — написал Зеленский в своих соцсетях.

Украинский лидер впервые посетил королевство в мае 2023 года, встретившись с наследным принцем и обратившись к арабским лидерам с просьбой поддержать мирный план Украины.

Государственное агентство Саудовской прессы заявило, что наследный принц подтвердил «желание и поддержку королевства всех международных усилий и инициатив, направленных на разрешение российско-украинского кризиса».

Принц стремится выступить как потенциальный посредник в прекращении войны между Киевом и Москвой, даже несмотря на то, что Эр-Рияд тесно сотрудничает с РФ по энергетическим вопросам через группу стран ОПЕК+.

Украинская «формула мира» состоит из 10 пунктов и включает, в частности, отвод всех российских войск из Украины на границы 1991 года, то есть вывод их и из Крыма, аннексированного РФ в 2014 году. Москва категорически отвергает украинский мирный план, подчеркивая, что речи о возвращении Крыма и быть не может.

В понедельник наследный принц Саудовской Аравии также встретился со спикером Госдумы России Вячеславом Володиным. Политики обсудили пути укрепления парламентского сотрудничества и «развитие общих интересов».