ПОЛИТИКА
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⁠Палестина в ожидании технократов
Египет и Катар помогут сформировать новое палестинское технократическое правительство, заявил посол Палестины в Великобритании Хусам Зомлот
⁠Палестина в ожидании технократов
Хусам Зомлот / Photo: AA
28 февраля 2024 г.

Зомлот отметил, что процесс формирования нового правительства предполагает консультации со всеми палестинскими политическими фракциями, включая ХАМАС.

Согласно плану, будущее палестинское правительство будет готово взять на себя управление сектором Газа и Западным берегом вскоре после того, как стороны договорятся о прекращении огня.

Зомлот подчеркнул, что у ХАМАС не будет членов в новом технократическом правительстве, но с движением будут проводиться переговоры.

Дипломат еще раз подчеркнул, что это будет чисто технократическое правительство без отдельных политических фракций.

«Политический ландшафт изменился. Пришло время услышать людей, а не политиков. На нас лежит ответственность за создание правительства, которое сможет объединить наш народ и выстроить политическую систему. Основными задачами правительства будут: оказание гуманитарной поддержки, подготовка к выборам и экономические реформы», — подчеркнул представитель Палестины.

Зомлот отметил, что прогресс будет зависеть от того, в какой степени правое правительство Израиля позволит технократическому правительству Палестины управлять, не лишая их доходов и ограничивая передвижение палестинцев на Западном берегу.

В Палестине выборы не проводились с января 2006 года. США настаивают на том, что в рамках формирования нового палестинского правительства должны быть проведены выборы, в которых не сможет участвовать нынешний президент Махмуд Аббас.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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