Зомлот отметил, что процесс формирования нового правительства предполагает консультации со всеми палестинскими политическими фракциями, включая ХАМАС.

Согласно плану, будущее палестинское правительство будет готово взять на себя управление сектором Газа и Западным берегом вскоре после того, как стороны договорятся о прекращении огня.

Зомлот подчеркнул, что у ХАМАС не будет членов в новом технократическом правительстве, но с движением будут проводиться переговоры.

Дипломат еще раз подчеркнул, что это будет чисто технократическое правительство без отдельных политических фракций.

«Политический ландшафт изменился. Пришло время услышать людей, а не политиков. На нас лежит ответственность за создание правительства, которое сможет объединить наш народ и выстроить политическую систему. Основными задачами правительства будут: оказание гуманитарной поддержки, подготовка к выборам и экономические реформы», — подчеркнул представитель Палестины.

Зомлот отметил, что прогресс будет зависеть от того, в какой степени правое правительство Израиля позволит технократическому правительству Палестины управлять, не лишая их доходов и ограничивая передвижение палестинцев на Западном берегу.

В Палестине выборы не проводились с января 2006 года. США настаивают на том, что в рамках формирования нового палестинского правительства должны быть проведены выборы, в которых не сможет участвовать нынешний президент Махмуд Аббас.