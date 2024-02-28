Правительство Украины в этом году запустит программу субсидирования «‎Сделано в Украине‎» с общей суммой госинвестиций $1,2 млрд. Ее основная цель — нарастить внутреннее производство и потребление товаров, чтобы тем самым увеличить налоговые поступления в бюджет страны. Программа должна стать самой долгосрочной экономической стратегией Украины на ближайшие годы.

Благодаря программе Киев нацелен сделать украинскую экономику менее зависимой от иностранной помощи — это особенно актуально в свете проблем с финансированием со стороны США. Нижняя палата Конгресса до сих пор не согласовала выделение Украине финансовой поддержки на текущий год. Ранее Сенат США и президент Джо Байден внесли законопроект о бюджете, который предполагал отправку Киеву более $60 млрд.

«‎‎Наша задача — чтобы украинские деньги оставались в Украине и работали в Украине», — заявил президент Владимир Зеленский в понедельник.

По его словам, программа «Сделано в Украине‎»‎ будет состоять из линий дешевого кредитования и грантов для украинских производителей, включая оружейные предприятия. Также власти будут стимулировать использовать украинские товары при производстве и призывать жителей страны покупать продукты, произведенные в Украине. Государственные закупки в военных областях также ужесточат: власти будут требовать, чтобы закупаемые на бюджетные средства продукты состояли как минимум на 20% из украинских компонентов.

На втором году войны с Россией Украина по-прежнему сильно зависит от бюджетной поддержки западных союзников — эта помощь покрывает до половины всех расходов Киева. Большая часть государственных расходов Украины уходит на покупку импортных товаров и вооружений. Бюджет страны на текущий год имеет дефицит в $43 млрд, большая часть которого покрывается ЕС и МВФ.

Министр экономики страны Юлия Свириденко заявила: «‎‎Мы прекрасно понимаем, что макрофинансовая помощь может снижаться с годами, и если война затянется, это будет означать, что мы должны быть более самостоятельными».