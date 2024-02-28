ВВС Германии вечером 27 февраля активировали истребители Eurofighter в связи с появлением российского военного самолета Ил-20М недалеко от Хельсинки.

«Вчера были задействованы наши силы быстрого реагирования в Лаге (город в центральной части ФРГ). Один российский самолет Ил-20М без плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки», — говорится в заявлении ВВС Германии в соцсети X (бывший Twitter).

Как уточнили в ведомстве, миссия по сопровождению российского военного самолета прошла без происшествий. Полет завершился после обмена контактами с экипажем Ил-20М, отметили военные ФРГ.

Аналогично истребители в воздух подняла и Франция. Самолеты Mirage взлетели недалеко от границы с Эстонией в ответ на появление российского военного борта недалеко от Финляндии. В сообщении французской миссии подчеркивается, что целью полета стало «‎обеспечение безопасности балтийских союзников по НАТО»‎. Финляндия стала членом альянса в апреле 2023 года.

Минобороны РФ сообщило, что все полеты российских военных самолетов над Балтийским морем выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ил-20М не нарушил воздушные границы ни одной из стран блока НАТО.

Ранее в начале февраля Россия провела аналогичные полеты двух стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Самолеты в течение пяти часов облетели нейтральные воды арктических Баренцева и Норвежского морей.

22 февраля министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил, что Россия пригрозила сбить французские самолеты в Черном море, хотя они находились в нейтральной международной зоне. По его словам, инцидент произошел еще в ноябре и отличался особой агрессией со стороны ВВС РФ.

Французские чиновники заявили, что во время радиообмена управление авиационным движением России сообщило, что его военные готовы «уничтожить» французский самолет, если он не покинет воды Черного моря.

Франция регулярно проводит облеты нейтральных вод акватории, используя свое мощное радиолокационное и другое оборудование для наблюдения за позициями ВС РФ на Крымском полуострове.