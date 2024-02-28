В заявлении говорится, что по меньшей мере 14 человек погибли в результате нападения на мечеть в районе Натиабоани в воскресенье.

Согласно местным источникам, солдаты и члены формирования «Добровольцы защиты родины» также стали жертвами нападения.

Какая именно группировка совершила нападение на мечеть, неизвестно. Проводится расследование.

Почти половина территории Буркина-Фасо находится вне контроля правительства из-за действий различных вооруженных групп, разоряющих страну уже много лет. Атаки боевиков унесли жизни тысяч и вынудили более 2 млн людей покинуть свои дома, угрожая стабильности страны, которая пережила два государственных переворота в 2022 году.

Политическому движению у власти пока не удалось восстановить мир в очагах насилия. Отчет Африканского центра стратегических исследований за август 2023 года показал, что число погибших от нападений группировок почти утроилось по сравнению с предыдущими 18 месяцами.

В сентябре 2023 года спецслужбы и силы безопасности страны предотвратили попытку переворота в Буркина-Фасо. Некоторые офицеры и другие лица были арестованы, сообщали местные СМИ.