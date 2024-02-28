ПОЛИТИКА
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Прощание с Навальным: детали церемонии
Отпевание и похороны оппозиционера пройдут в Москве, несмотря на ранее заявленные препятствия в организации церемонии
Прощание с Навальным: детали церемонии
Алексей Навальный / Фото: Reuters / Others
28 февраля 2024 г.

Похороны Алексея Навального состоятся 1 марта 2024 года на Борисовском кладбище в Москве. Об этом объявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в социальной сети X.

Церемония отпевания пройдет в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в районе Марьино в 14:00. Ярмыш призвала всех, кто желает проститься, прийти на отпевание заранее.

Ранее, 27 февраля, Ярмыш сообщала о трудностях с нахождением места для прощания с Навальным.

Напомним, 16 февраля 2024 года УФСИН по ЯНАО сообщила о смерти Алексея Навального в колонии «Полярный волк». Тело политика было передано его матери Людмиле Навальной через девять дней после его смерти.

Мать политика рассказала, что ей предлагали провести похороны сына втайне и без публичного прощания, однако она отказалась следовать этим требованиям.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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