Похороны Алексея Навального состоятся 1 марта 2024 года на Борисовском кладбище в Москве. Об этом объявила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в социальной сети X.

Церемония отпевания пройдет в церкви иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в районе Марьино в 14:00. Ярмыш призвала всех, кто желает проститься, прийти на отпевание заранее.

Ранее, 27 февраля, Ярмыш сообщала о трудностях с нахождением места для прощания с Навальным.

Напомним, 16 февраля 2024 года УФСИН по ЯНАО сообщила о смерти Алексея Навального в колонии «Полярный волк». Тело политика было передано его матери Людмиле Навальной через девять дней после его смерти.

Мать политика рассказала, что ей предлагали провести похороны сына втайне и без публичного прощания, однако она отказалась следовать этим требованиям.