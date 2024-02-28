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Азербайджан и Армения сошлись в Берлине
В Берлине началась встреча делегаций Азербайджана и Армении во главе с министрами иностранных дел Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном. Главы МИД обсуждают мирный договор между двумя странами
Азербайджан и Армения сошлись в Берлине
Фото: МИД Азербайджана / Others
28 февраля 2024 г.

Ранее МИД Азербайджана заявил, что Байрамов намерен обсудить с Мирзояном проект двустороннего соглашения «О мире и установлении межгосударственных отношений».

Переговоры, как ожидается, будут проходить два дня в соответствии с договоренностью, которая была достигнута во время встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева 17 февраля в Мюнхене при посредничестве канцлера Германии Олафа Шольца.

За два дня до переговоров президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил:

«У Армении есть один путь: принять все условия Азербайджана и отказаться от территориальных претензий, которые присутствуют в конституции, в различных законах (Армении)».

Никол Пашинян выразил надежду, что главам МИД Армении и Азербайджана удастся достигнуть прогресса по мирному соглашению.

«Вы знаете, что в ближайшее время ожидается очередная встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Я надеюсь, что в результате этой встречи будет достигнут прогресс», — сказал Пашинян на встрече с греческим коллегой Кириакосом Мицотакисом в Афинах.

В текущий момент Берлин возглавляет новую инициативу по примирению двух государств. МИД ФРГ заявил, что как Германия, так и весь европейский континент «готовы приложить все усилия» для поддержки мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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