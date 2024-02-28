Президент США Джо Байден победил на праймериз Демократической партии в Мичигане, ключевом «‎колеблющемся»‎ штате — именно Мичиган помог Байдену победить на выборах в ноябре 2020 года. Главу Белого дома встретили масштабные пропалестинские протесты с требованием добиться скорейшего перемирия в Газе и прекращения израильской военной агрессии против палестинцев.

Протестующие требовали от местных демократических избирателей голосовать против Байдена в качестве протеста против внешней политики Белого дома, в частности, против односторонней поддержки Израиля.

В январе менеджер президентской кампании Байдена Хулио Чавес Родригес отменила встречу с арабо-американскими активистами в Дирборне, Мичиган, из-за негативной реакции на политику Белого дома. В этом городе проживает крупнейшая арабская община США.

Мэр города Абдуллах Хаммуд в ответ на решение Родригес отменить встречу с местными жителями написал: «‎Небольшой совет: если вы планируете вести кампанию по убеждению арабо-американского сообщества [поддержать Байдена], не делайте это в тот же день, когда объявляете о продаже истребителей тиранам, убивающим членов наших семей»‎. Речь идет о решении Сената США выделить Израилю $10 млрд помощи, а также о секретных поставках американских вооружений Тель-Авиву.

Арабо-американская община Мичигана поддержала Байдена на выборах в 2020 году, именно ее поддержка помогла ему победить в штате, который традиционно относят к «‎колеблющимся»‎, то есть не причисляющим себя ни к республиканцам, ни к демократам. Именно за голоса таких штатов и разгорается основная борьба между двумя партиями. То, как проголосуют жители Мичигана, будет определяющим фактором на предстоящих выборах президента США.