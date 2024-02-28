Катар планирует к 2030 году увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) на 85%, доведя его до 142 млн тонн в год. Это позволит стране занять около 25% мирового рынка СПГ, став одним из крупнейших поставщиков. Как сообщает Reuters, планами об этом поделился глава государственной энергетической компании Qatar Energy Саад аль-Кааби.

Ранее планировалось увеличить производство СПГ до 126 млн тонн. На эти объемы уже заключены контракты, в том числе 27-летний договор с китайской PetroChina, а также договоры с европейскими компаниями Eni, TotalEnergies и Shell.

Эксперты полагают, что амбициозные планы Катара могут сдержать развитие новых проектов СПГ в США, Восточной Африке и других регионах. Это связано с высокой конкуренцией и низкими издержками производства в Катаре.

Несмотря на падение мировых цен на СПГ, страна продолжит наращивать производство, делая ставку на долгосрочный рост спроса. Особенно это касается Европы и Азии, где СПГ ценится за относительно низкий уровень выбросов по сравнению с другими видами ископаемого топлива.

«Географически Катар имеет хорошие возможности для удовлетворения спроса Северо-Восточной Азии и Южной Азии, особенно в Индии», — отмечает Хеннинг Глойстейн из Eurasia Group.

О планах Катара по наращиванию производства СПГ стало известно после решения президента США о приостановке выдачи новых разрешений на экспорт СПГ. Стоит отметить, что по итогам 2023 года США временно обогнали Катар по объемам экспорта.

В то же время Россия также стремится увеличить свою долю на мировом рынке СПГ. К 2030 году страна планирует увеличить производство втрое, доведя его до 100 млн тонн в год.