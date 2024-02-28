Великобритания приступила к установке GPS-трекеров на мигрантов. В 2023 году власти королевства обязали носить браслеты, передающие в режиме реального времени геопозицию, более 4 тыс. человек.

Как пишет издание Wired, практика обязательного ношения GPS-устройств была введена в Англии и Уэльсе еще в 2019 году. Изначально такая мера предусматривалась в отношении осужденных за ношение оружия или другие насильственные преступления. Они должны были носить трекеры в первые годы после отбывания наказания в тюрьме.

Однако в 2021 году власти решили расширить эту программу и обязать надевать такие браслеты на мигрантов, которым отказано в убежище и которые ожидают депортации из Соединенного Королевства. В 2023 году власти страны начали устанавливать трекеры на всех мигрантов, прибывающих в Великобританию на лодках.

Согласно исследованию Общественного правового проекта, за 2023 число людей, которых обязали носить GPS-трекеры, выросло на 56%.

«‎‎Иностранные граждане, злоупотребляющие нашим гостеприимством, совершая преступления в Великобритании, не должны сомневаться в нашем намерении депортировать их», — заявили в МВД Великобритании.

Там пояснили, что GPS-трекеры разработаны, чтобы не дать мигрантам скрыться от депортационной полиции. Однако, по словам правозащитников, только 1,3% людей, которым предписана депортация, скрывались от надзора. Гуманитарные организации отмечают, что ношение трекеров — несоразмерное нарушение частной жизни.

При этом трекеры несовершенны, у них зачастую разряжаются батареи. По закону браслеты нельзя снимать, но они все равно нуждаются в зарядке, либо подключаясь к розетке, либо к портативному аккумулятору. Это означает, что мигранты фактически обязаны иметь постоянный доступ к электричеству, им нельзя отходить далеко от розетки — отключение метки без зарядки может считаться нарушением условий и повлечь за собой арест.