Ультраправый министр финансов Израиля Бецалель Смотрич пообещал продолжить расширение незаконных еврейских поселений на оккупированном Западном берегу, несмотря на международное давление.

27 февраля Смотрич объявил о решении построить новый поселок на палестинских территориях под названием Мишмар-Егуда в Гуш-Эционе, районе к югу от Иерусалима. Политик заявил, что власти продолжают работу по утверждению дальнейшего расширения еврейского присутствия на палестинских землях.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон считает еврейские поселения на Западном берегу противоречащими международному праву. Во время президентства Дональда Трампа США изменили свою позицию, посчитав поселения законными, однако при президенте Джо Байдене Белый дом осудил расширение незаконных построек. Американская администрация видит Западный берег в качестве ядра будущего палестинского государства, а еврейские поселения — как препятствие для провозглашения независимой Палестины.

Власти Израиля опровергают заявления о незаконности поселений, ссылаясь на «‎‎исторические и библейские связи еврейского народа с этой землей».

На прошлой неделе израильские министры согласились утвердить еще около 3300 домов в незаконных поселениях. Администрация Байдена раскритиковала это решение, назвав его «‎разочаровывающим»‎. В январе США, а вслед за ними Великобритания и Франция ввели санкции против радикальных поселенцев — это первый в истории случай, когда западные страны подвергли санкциям Израиль.

Смотрич входит в правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, считающееся наиболее правым в израильской истории. Министр сам живет в незаконном поселении и последовательно выступает за их дальнейшее расширение.

Согласно докладу комитета ООН по правам человека, почти 700 тыс. поселенцев проживают в 279 поселениях на оккупированном Западном берегу и Восточном Иерусалиме — хотя еще в 2012 году на этих территориях проживало всего около 520 тыс. человек.