Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в честь 27-й годовщины «постмодернистского переворота» 28 февраля выступил с решительным заявлением в социальных сетях.

«Наш народ никогда не забудет и не простит путчистов и их сторонников, которые пытались подорвать единство, солидарность, демократию и волю нации в тот день. Мы никогда не позволим никому в нашей стране вновь возродить темное мышление 28 февраля», — подчеркнул глава государства.

Переворот 1997 года остается в памяти как последняя смена власти в Турции с участием военных. Он привел к отстранению от власти тогдашнего премьер-министра страны Неджметтина Эрбакана.