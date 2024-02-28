«Дорогие братья и сестры, я все еще немного простужен», — сказал Франциск на аудиенции в среду, объявив, что кто-то другой прочитает его катехизис о зависти и тщеславии.

Папа, у которого в последнее время был ряд проблем со здоровьем, отменил встречи в субботу и в понедельник из-за «легкого гриппа». В воскресенье он, как обычно, обратился к толпе на площади Святого Петра.

В декабре Папа был вынужден отменить запланированную поездку на климатическую встречу в Дубае из-за последствий гриппа и воспаления легких.

В январе он не смог закончить речь из-за «приступа бронхита». Позже в том же месяце он сказал, что чувствует себя лучше, несмотря на «некоторое недомогание и боль».

Папа Римский за последние годы столкнулся с рядом проблем со здоровьем, начиная от болей в колене и тазобедренном суставе и заканчивая воспалением толстой кишки. В июне он также перенес операцию по удалению грыжи.

В молодости в своей родной Аргентине будущему главе католической церкви удалили часть легкого.

Ранее Папа Франциск говорил, что может уйти со своего поста, если его здоровье ухудшится.