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Здоровье Папы Франциска ухудшилось
Папа Франциск был госпитализирован в больницу в Риме для обследования, сообщают итальянские СМИ. 87-летний понтифик ранее пропустил чтение на своей еженедельной аудиенции в среду, поручив эту задачу своему помощнику и сказав верующим, что он нездоров
Здоровье Папы Франциска ухудшилось
Папа Франциск / Photo: Reuters
28 февраля 2024 г.

«Дорогие братья и сестры, я все еще немного простужен», — сказал Франциск на аудиенции в среду, объявив, что кто-то другой прочитает его катехизис о зависти и тщеславии.

Папа, у которого в последнее время был ряд проблем со здоровьем, отменил встречи в субботу и в понедельник из-за «легкого гриппа». В воскресенье он, как обычно, обратился к толпе на площади Святого Петра.

В декабре Папа был вынужден отменить запланированную поездку на климатическую встречу в Дубае из-за последствий гриппа и воспаления легких.

В январе он не смог закончить речь из-за «приступа бронхита». Позже в том же месяце он сказал, что чувствует себя лучше, несмотря на «некоторое недомогание и боль».

Папа Римский за последние годы столкнулся с рядом проблем со здоровьем, начиная от болей в колене и тазобедренном суставе и заканчивая воспалением толстой кишки. В июне он также перенес операцию по удалению грыжи.

В молодости в своей родной Аргентине будущему главе католической церкви удалили часть легкого.

Ранее Папа Франциск говорил, что может уйти со своего поста, если его здоровье ухудшится.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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