«Если мы сможем показать миру, что наш народ всегда готов действовать в важные, определяющие моменты, то тогда фактически спасем нашу страну», — приводит его слова агентство ЭФЭ.

Лидер Ирана также выразил надежду, что явка на выборах будет высокой. Это заявление было сделано на фоне опасений, что энтузиазм иранских избирателей к этим выборам может быть не таким высоким, как раньше.

Аятолла Хаменеи также обратился к тем иранцам, которые призывают к бойкоту выборов, говоря, что им стоит «еще раз подумать».

Выборы в парламент Ирана, который состоит из 290 мест, намечены на 1 марта, а первое заседание нового парламента запланировано на конец мая.

Также 1 марта состоятся выборы в Совет экспертов — консультативный орган при верховном лидере Ирана.

В нынешнем составе парламента Ирана, который был избран в 2020 году, преобладают консерваторы и ультраконсерваторы.

Опрос, проведенный государственным телевидением Ирана, показал, что более половины опрошенных не проявляют интереса к выборам.

Результаты опроса, проведенного нидерландским институтом Gamaan среди 58 015 жителей Ирана с 31 января по 7 февраля, показали, что большинство иранцев планируют бойкотировать предстоящие парламентские выборы. Прогнозируется, что явка составит всего 15%.