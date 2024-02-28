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Алиев: «Россия сейчас хорошо понимает...»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с немецкими предпринимателями в Баку призвал США и Францию принять новые реалии на Южном Кавказе
Алиев: «Россия сейчас хорошо понимает...»
Ильхам Алиев / Photo: Reuters
28 февраля 2024 г.

«Армяне оккупировали и разрушили сотни наших городов и деревень. На протяжении 30 лет сопредседатели (Минской группы ОБСЕ) — Франция, США и Россия не предприняли никаких шагов для восстановления справедливости. И когда мы начали освобождать наши земли, эти три страны начали оказывать на нас давление. Каждый из них использовал для этого разные инструменты», — отметил президент Алиев.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что Франции и США следует признать свои ошибки и адаптироваться к новым реалиям.

«Они не хотели, чтобы мы освободили свои земли. Когда мы покончили с сепаратизмом в сентябре прошлого года, они снова ошиблись. Некоторые из них ошибаются до сих пор. Я имею в виду США и Францию», — добавил президент.

Кроме того, Алиев отметил, что «Россия сейчас хорошо понимает, что происходит, и принимает новые реалии». США и Франция, по словам президента, также должны осознать реальную ситуацию на Южном Кавказе.

«Эти страны должны работать с Азербайджаном, который является ведущей страной Южного Кавказа», — подчеркнул Алиев.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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