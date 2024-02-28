Юлия Навальная, вдова Алексея Навального, выступила сегодня утром с речью в Европейском парламенте. Она сказала, что европейские лидеры должны «перестать быть скучными», если они хотят победить президента России Владимира Путина.

Навальная привела в пример своего покойного мужа, которому пришлось стать «новатором», чтобы распространить свой протестный голос по всей России.

Она призвала международных лидеров к аналогичному мышлению, добавив, что ни резолюции, ни санкции не смогут остановить Россию от текущего курса. Навальная заявила, что «убийство» ее мужа, который умер в арктической колонии 16 февраля, показало, что Путин «способен на все» и что с ним невозможно договориться.

Ранее она обвиняла власти РФ в убийстве Алексея Навального.

«Разумеется, это абсолютно голословные, хамские обвинения в адрес главы российского государства», — прокомментировал тогда заявления Навальной Дмитрий Песков.

Навальная во время выступления также подтвердила, что похороны ее мужа состоятся в пятницу, но пока неясно, будут ли они мирными и вмешается ли российская полиция.

Она заявила, что десятки миллионов россиян выступают против Путина и войны в Украине и они не должны подвергаться преследованиям за свои действия.

«Мой муж не увидит прекрасной России будущего, но я сделаю все, чтобы его мечта сбылась», — завершила Юлия Навальная свое выступление.