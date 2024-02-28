Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с «экономической блокадой», которую, по их словам, установила Молдова. Об этом говорится в резолюции, принятой на съезде депутатов всех уровней Приднестровской Молдавской Республики, сообщает местный телеканал ТВС Приднестровье.

«Мы решили обратиться к Совету Федерации и Госдуме России с просьбой о мерах защиты Приднестровья от давления со стороны Молдавии, учитывая, что в Приднестровье постоянно проживает более 220 тыс. граждан России. Мы также полагаемся на успешный опыт российского миротворчества на Днестре и на роль России как гаранта и посредника в переговорах», — говорится в резолюции.

Депутаты также обратились к генсекретарю ООН с просьбой признать «неотъемлемые права народа Приднестровья», защищенные международными нормами, и призвали ООН вмешаться для «прекращения нарушений Молдовой прав и свобод граждан Приднестровья». Они выразили требование к ООН предотвратить любые провокации, способные привести к эскалации напряженности.

В обращении к ОБСЕ депутаты призвали организацию повлиять на Молдову, чтобы та вернулась к конструктивному диалогу и способствовала мирному решению конфликта. Они также напомнили участникам международного переговорного процесса в формате «5+2» о важности их роли в урегулировании ситуации.

Приднестровье также обратилось к Межпарламентской Ассамблее государств СНГ с призывом «не допустить эскалации на Днестре» и к парламенту ЕС с просьбой оказать давление на Кишинев для «предотвращения давления Молдовы и нарушения прав и свобод приднестровцев». Отдельное обращение было направлено Международному Красному Кресту с просьбой обеспечить соблюдение социально-гуманитарных прав и свобод жителей региона.