Дальше — только хуже

«Война в Украине уже обошлась Германии более чем в 200 млрд евро. Особенно сильный удар пришелся по людям с низкими доходами, поскольку инфляция оказала на них в два-три раза более сильное воздействие, чем на людей с высокими доходами», — говорится в статье журнала Spiegel.

В конце 2023 года немецкие СМИ написали, что экономика ФРГ сокращается и «ничто не предвещает улучшений». В частности сообщалось, что Германия становится все более непривлекательным местом для ведения бизнеса, продукция страны — все менее конкурентноспособной, поэтому местные компании и перемещают постепенно свое производство за рубеж.

Авторы публикаций тогда сетовали на нехватку капиталовложений, высокие издержки, пессимистичный прогноз и постоянную неопределенность, которые и привели к экономическому спаду. При этом, как считают эксперты, в следующем году эта тенденция лишь продолжится.

Например, президент Союза работодателей Германии Райнер Дульгер пожаловался, что страна находится в серьезном экономическом кризисе, по сравнению с другими европейскими странами, так как в ФРГ одни из самых высоких цен на энергоносители, самые высокие налоги и сборы и обветшалая инфраструктура, что в совокупности «делает Германию плохим местом для ведения бизнеса».

С ним согласен и президент Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм, считающий, что промышленность ФРГ находится в критической ситуации.

На фоне этого министр финансов страны Кристиан Линднер также отметил, что Германия не может обеспечить экономический рост, становится более бедной и менее конкурентноспособной и призвал власти сделать выводы и принять соответствующие меры.

Немцы вынуждены экономить

Все эти негативные прогнозы и тенденции отразились в докладе, опубликованном Министерством по делам экономики и защиты климата Германии. Ведомство спрогнозировало низкие темпы роста экономики страны в ближайшие годы. Это происходит на фоне ускоряющихся демографических изменений, «игнорируемых факторов комфортного места для ведения бизнеса и глобальной экономики, характеризующейся геополитическими опасностями», «существует риск устойчивой фазы экономической слабости Германии».

В публикации отмечается, что власти ФРГ ожидают ежегодного потенциального роста всего в размере 0,6-0,8% в период до 2028 года. Так что сейчас экономика страны находится в серьезном кризисе: 2023 год Германия завершила рецессией, ВВП страны сократился по сравнению с предыдущим годом на 0,3%. К слову, эксперты отметили снижение покупательной способности немцев — цены на товары выросли и многие граждане страны были вынуждены экономить.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек признает, что страна находится в особенно сложной ситуации. В частности, это произошло после того, как ФРГ лишилась российского газа.

По прогнозам, в этом году экономический рост страны может составить около 0,2%, это значительно ниже того, что осенью прошлого года предсказывали аналитики, говоря о возможном росте ВВП в 1,3%.

Хабек считает такой прогноз в 0,2% крайне плохим, обвиняя в происходящем «светофорную коалицию», находящуюся у власти в Германии. Опросы общественного мнения показывают, что правительство растеряло доверие со стороны немецких граждан из-за того, что находится в постоянных спорах.

По мнению министра, к столь тяжелой экономической ситуации страну также привели исторически низкие темпы роста мировой торговли, что особенно тяжело для такого государства-экспортера, как Германия. К тому же меры для борьбы с инфляцией, которые приняло федеральное правительство, привели к высоким процентным ставкам, а это в свою очередь негативно сказалось на инвестиции компаний.

Хабек предлагает искать решение проблемы с помощью повышения конкурентоспособности экономики ФРГ за счет снижения налогового бремени, улучшения ситуации с энергоносителями, сокращения бюрократических препон и увеличения притока в страну квалифицированной рабочей силы, а также улучшения условий для инвестиций.

Долгий период исцеления

Некоторые эксперты связывают рецессию в немецкой экономике не только с войной в Украине, но и с зависимостью от китайского рынка. На ФРГ давят два вида проблем: краткосрочные и долгосрочные, включая старение населения, бюрократию и зависимость от рынка КНР. Дополнительные трудности создают торговые ограничения со стороны США.

При этом немецкие власти не предлагают эффективных реформ для решения проблем, поэтому, как считают аналитики, в 2024 году экономика Германии будет расти медленнее, чем во Франции, Испании и Великобритании.

С этим согласен президент Института Ifo, экономического аналитического центра в Мюнхене, Клеменс Фюст. Он отмечает, что эксперты сейчас называют Германию, которая ранее считалась крупнейшей экономикой ЕС, «больным человеком Европы».

«В краткосрочной перспективе на ФРГ очень сильно повлияет нападение России на Украину из-за роста цен на энергоносители. Немецкая экономика очень сильно зависит от Восточной Европы, а эта война затронула все восточноевропейские страны», — пояснил специалист.

По его словам, в долгосрочной перспективе немецкие предприятия опасаются негативного влияния кризиса на некоторые из ведущих отраслей немецкой промышленности — автомобильный и строительный.

«Сейчас автомобильная отрасль перестраивается на электрические машины. Это сложно для немецких компаний, которые были лидерами в производстве автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, теперь им придется приспосабливаться. Строительный сектор страны и вовсе переживает самый большой спад активности за последние годы, а повышение процентных ставок и вовсе сделало невозможным получение кредитов для многих предприятий», — отметил аналитик.

Фюст полагает, что эти проблемы сохранятся и после окончания войны. «Дешевый газ из России остался в прошлом надолго или уже навсегда. А это означает, что немецкая экономика переживает фундаментальную реструктуризацию. А это означает, что "больной человек Европы" должен пройти весь курс лечения», — подытожил экономист.