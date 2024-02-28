Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил по видеосвязи перед участниками саммита «Украина и Юго-Восточная Европа». В своем обращении он выразил поддержку дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта в Украине.

«Я по-прежнему считаю, что для достижения справедливого и долговременного мира необходимо задействовать дипломатию и диалог», — заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что Турция непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет, безопасность и территориальную целостность Украины. Также глава государства заявил о готовности Турции к восстановлению и реконструкции страны после конфликта.

«Всем известна поддержка Турцией независимости, суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины. Мы прилагаем все усилия для защиты прав и интересов наших крымскотатарских соотечественников.

Турция также готова внести свой вклад в скорейшее восстановление и реконструкцию Украины. Несмотря на то что война идет уже более двух лет, и мы приложили все возможные усилия, в установлении мира не было достигнуто достаточного прогресса. Я по-прежнему считаю, что для достижения справедливого и долговременного мира необходимо задействовать дипломатию и диалог.

Для достижения этой цели крайне важно использовать все дипломатические каналы на высшем уровне. Я уверен, что необходимо начать совместную работу по определению общих параметров мира. В этом контексте мы принципиально поддерживаем 10-пунктный план мира президента Украины Владимира Зеленского», — отметил президент Турции.

Президент Турции также подчеркнул необходимость возобновления переговорного процесса в Стамбуле для продолжения мирных переговоров. Он выразил готовность к сотрудничеству с ООН по обеспечению безопасности в Черном море.

«В рамках этой работы мы продолжаем сотрудничество с Организацией Объединенных Наций над новым механизмом, который будет включать гарантии безопасности в Черном море. Помимо этого, мы готовы снова организовать переговоры в Стамбуле для достижения мира», — отметил турецкий лидер.

Глава государства выразил надежду, что дух сотрудничества и солидарности, продемонстрированный в процессе сотрудничества стран Юго-Восточной Европы, распространится и на другие регионы.