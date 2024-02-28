Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил разочарование заявлениями верховного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

«Боррель заявил, что если Азербайджан нападет на Армению, то увидит горькие последствия этого. Прежде всего, откуда Боррель взял информацию о том, что Азербайджан планирует напасть на Армению? У нас нет таких планов. Это инсинуации господина Макрона», — сказал Алиев.

Азербайджанский лидер добавил, что встреча с премьер-министром Армении на полях Мюнхенской конференции по безопастности с участием канцлера Германии была важной и придала развитие мирному процессу.

Алиев приветствовал предложенную немецкой стороной встречу на уровне министров иностранных дел в Берлине. «Германия, в отличие от расположенной по соседству Франции <…> демонстрирует нейтралитет в мирном процессе», — сказал он.

Алиев также отметил, что после восстановления территориальной целостности Азербайджан подвергается нападкам.

«Нас обвиняют Макрон, Боррель и другие подобные им люди. Возьмем Украину: Украина хочет восстановить свою территориальную целостность. <…> А как же наша территориальная целостность? Неужели этот вопрос менее важен, чем вопрос Украины?», — сказал он.

Алиев также напомнил, что Азербайджан не будет участвовать в сессиях ПАСЕ.

«Потому что, если у нас нет права выражать свою позицию, то зачем нам там находиться?» — заявил он.

Он добавил, что если до конца года делегация Азербайджана в ПАСЕ не будет восстановлена в правах, на повестке будет вопрос выхода его страны из Совета Европы.