Министр иностранных дел Рияд аль-Малики заявил, что Нетаньяху не интересует прекращение огня. Об этом дипломат рассказал агентству «Анадолу» (АА) в Женеве, куда он прибыл для участия в сессии Совета по правам человека ООН в Женеве.

«Нетаньяху хочет продлить войну, он не хочет прекращения огня. Он хочет продолжать убивать палестинцев, женщин и детей. Нетаньяху хочет уничтожить больницы, школы и центры временного размещения. Руки Нетаньяху полны крови невинных палестинских детей и женщин. Цель Нетаньяху в этой войне — сделать Газу непригодной для жизни, поэтому он разрушает все в Газе. Для этого он начал насильственное переселение палестинцев с севера Газы в центр и из центра на юг», — заявил дипломат.

Министр заявил, что он приветствует обмен пленных на палестинских заключенных, долгие годы находившихся в израильских тюрьмах. Он отметил, что прекращение огня позволит гуманитарной помощи достичь всех частей Газы.

«Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее, до Рамадана. Чтобы люди могли восстановиться и свободно дышать в Газе, не подвергаясь бомбардировкам, убийствам и обстрелам», — сказал глава МИД Палестины.

Переговоры о прекращении огня с участием США, Катара, Египта и Израиля продолжаются уже почти месяц. Малики утверждает, что есть уверенность в его скорейшей реализации.

Он напомнил, что меры, предписанные Международным судом в отношении Израиля, 26 января носят обязательный характер и пригрозил Израилю последствиями за их неисполнение.

Он посетовал, что Газа вынуждена расплачиваться за слабость международного сообщества, которое не может привлечь Нетаньяху к ответственности и принудить соблюдать международное право.