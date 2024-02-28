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Пашинян объяснил «заморозку»
Никол Пашинян разъяснил свои недавние заявления о «заморозке» участия Армении в ОДКБ
Пашинян объяснил «заморозку»
Никол Пашинян / Photo: Reuters
28 февраля 2024 г.

«ОДКБ вместо того, чтобы исполнять свои обязательства перед Арменией в сфере безопасности, наоборот — создает проблемы безопасности. И эта позиция, говорю прямо, является угрозой национальной безопасности Армении», — приводит слова премьер-министра Армении агентство «Новости Армении».

Ранее в интервью французской прессе Пашинян сообщил о «фактической заморозке» участия его страны в ОДКБ. Сегодня Пашинян сообщил, что у Еревана нет постоянного представителя в ОДКБ уже долгое время.

«Что касается того, что означает мое заявление о том, что мы практически заморозили деятельность в ОДКБ, то оно означает следующее: мы в ОДКБ не имеем постоянного представителя уже год, мы не участвуем в мероприятиях на высоком и самом высоком уровне уже достаточно длительное время. Конечно, в ОДКБ действует принцип консенсуса при принятии решений, поэтому мы ничего не блокируем, но и не участвуем по простой причине: у нас нет ответа на вопрос, почему должны участвовать?», — сказал премьер-министр Армении.

По словам Пашиняна, он до сих пор не получил ответа от организации на вопрос о зоне ответственности ОДКБ в Армении.

«Отсутствие ответа создает угрозу безопасности и территориальной целостности Армении», — сказал Пашинян.

Он добавил, что если ситуация останется прежней, за этим последует уже и юридическая приостановка участия в блоке. Никол Пашинян неоднократно критиковал организацию за отсутствие поддержки Армении во время ее войны с Азербайджаном.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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