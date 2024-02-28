Митч Макконнелл, лидер Республиканской партии в Сенате США, объявил об уходе с руководящего поста, который он занимал почти 17 лет. Это стало самым долгим периодом руководства в истории палаты.

«На прошлой неделе мне исполнилось 82 года. Завершение моей службы в Сенате уже не за горами», — как передает Reuters, сказал Макконнелл на заседании Сената, с трудом сдерживая волнение в голосе.

Макконнелл, сенатор от Кентукки, оставил глубокий след в американской политике. Он сыграл ключевую роль в формировании консервативного большинства в Верховном суде, действуя в тандеме с бывшим президентом Дональдом Трампом.

Однако Макконнелл не всегда был безоговорочно лоялен Трампу. Он открыто критиковал его действия, приведшие к штурму Капитолия 6 января 2021 года. В то же время Макконнелл последовательно поддерживал Украину в ее противостоянии российскому вторжению, даже вопреки противодействию части своих однопартийцев, в том числе со стороны Дональда Трампа.

Макконнелл также выступает за включение в пакет международной помощи 60 млрд долларов для Украины. Для достижения этой цели он сумел обеспечить поддержку со стороны 22 республиканских сенаторов. Однако спикер Палаты представителей Майк Джонсон пока отказывается вынести пакет на голосование.

Уход ветерана американской политики знаменует смену поколений в партии и усложняет предстоящие переговоры с демократами и Белым домом по вопросам федерального бюджета и предотвращения дефолта.

Недавние неудачи Макконнелла во время публичных выступлений вызвали сомнения в его способности продолжать работу, хотя врачи Конгресса подтвердили, что он может выполнять свои обязанности.

Макконнелл объявил о планах остаться в Сенате до января 2027 года, но его уход с руководящего поста знаменует конец эпохи. Республиканскую партию ожидает возвращение Дональда Трампа на политическую сцену. 5 ноября 2024 года в США состоятся всеобщие выборы. По их итогам в январе начнут работу новый президент и Конгресс.