США пристально следят за ситуацией в молдавском регионе Приднестровье после того, как непризнанное государство попросило Россию о помощи. Об этом в среду заявил официальный представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, комментируя ситуацию.

«Учитывая все более агрессивную роль России в Европе, мы внимательно следим за действиями России в Приднестровье и за ситуацией в целом», — ответил Миллер прессе на брифинге.

«Соединенные Штаты твердо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Молдовы в пределах ее международно признанных границ, и мы продолжаем призывать Кишинев и Тирасполь к совместной работе и поиску решений насущных проблем общин по обе стороны Днестра», — добавил он.

Как сообщалось ранее, представители сепаратистского региона Молдовы обратились к руководству России «за помощью», обвинив власти Молдовы в экономических проблемах и удушающих мерах.