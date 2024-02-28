ПОЛИТИКА
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Израильский журналист стал получать угрозы после речи в защиту палестинцев
Израильский журналист Юваль Абрахам рассказал, что ему стали угрожать убийством после речи на кинофестивале Берлинале, где Абрахаму вручили награду за фильм, разоблачающий незаконное хищение Израилем земель на оккупированном Западном Берегу. Его израильтянин снял вместе с палестинским журналистом Базелем Аль-Адраа. #Газа #Палестина #Израиль #Берлинале
Израильский журналист стал получать угрозы после речи в защиту палестинцев / Others
28 февраля 2024 г.
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