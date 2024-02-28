ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Биткойн идет на максимум
Популярная криптовалюта продолжает рост — ее цена приближается к историческому максимуму
Биткойн идет на максимум
Биткойн идет на максимум / Photo: Reuters
28 февраля 2024 г.

По мере приближения очередного «халвинга» — снижения вознаграждения за добычу биткойна на 50% — цена на него стремительно растет. Впервые с ноября 2021 года биткойн достиг отметки в $60 тыс., что становится рекордным за всю историю.

В среду днем цена на биткойн достигла $60,6 тыс. Этому предшествовали несколько дней динамичного роста.

Исторический максимум в $68, 7 тыс. был зафиксирован 10 ноября 2021 года, когда многие обратились к цифровому активу во время пандемии. После обвала цены в конце 2022 года он пережил возрождение благодаря появлению и легализации биржевых фондов (ETF).

Биткойн подорожал на 42% по сравнению с началом года, на 20% по сравнению с концом прошлой недели и на 6% за последние сутки. Эксперты связывают такой всплеск с массовым «страхом упустить выгоду».

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us