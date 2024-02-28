По мере приближения очередного «халвинга» — снижения вознаграждения за добычу биткойна на 50% — цена на него стремительно растет. Впервые с ноября 2021 года биткойн достиг отметки в $60 тыс., что становится рекордным за всю историю.

В среду днем цена на биткойн достигла $60,6 тыс. Этому предшествовали несколько дней динамичного роста.

Исторический максимум в $68, 7 тыс. был зафиксирован 10 ноября 2021 года, когда многие обратились к цифровому активу во время пандемии. После обвала цены в конце 2022 года он пережил возрождение благодаря появлению и легализации биржевых фондов (ETF).

Биткойн подорожал на 42% по сравнению с началом года, на 20% по сравнению с концом прошлой недели и на 6% за последние сутки. Эксперты связывают такой всплеск с массовым «страхом упустить выгоду».