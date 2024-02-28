ПОЛИТИКА
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Шведский политик провела молчаливый протест в поддержку Газы в Европейском парламенте
Шведский политик Абир аль-Сахлани начала свое обращение к Европейскому парламенту с молчаливого протеста в знак солидарности с палестинцами в секторе Газа, переживающими нападение Израиля. #ЕС #Страсбург #Газа #Палестина #Европарламент #Израиль #протест #молчаливыйпротест
Шведский политик провела молчаливый протест в поддержку Газы в Европейском парламенте / Others
28 февраля 2024 г.
Истории
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