Министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик утверждает, что заводы Северной Кореи по производству боеприпасов «работают на полную мощность», производя оружие и снаряды для России.

Оружие и военная техника, включая миллионы артиллерийских снарядов, поставляются в РФ в обмен на продовольствие и предметы первой необходимости, заявил в понедельник министр обороны Южной Кореи Син Вон Сик.

С августа Пхеньян отправил в Россию около 6700 контейнеров, в которых можно разместить более 3 млн артиллерийских снарядов, сообщает министерство обороны.

«В то время как остальные оружейные заводы Северной Кореи работают на 30% мощности из-за нехватки сырья и электроэнергии, заводы, производящие оружие и артиллерийские снаряды для России, работают на полную мощность», — сказал Син на встрече с журналистами.

Он добавил, что количество контейнеров, отправляемых из РФ в Пхеньян, примерно на треть больше, чем количество отправленных в обратном направлении — из Северной Кореи в Россию.

«Похоже, что наибольшая доля поставок приходится на продовольствие, которое помогает стабилизировать цены в Северной Корее», — отметил Син Вон Сик.

Стоит отметить, что Москва и Пхеньян неоднократно отвергали обвинения США и их союзников в оружейных сделках.