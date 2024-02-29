«В то время как Украина испытывает нехватку боеприпасов, лидеры Германии и Франции ссорятся из-за военной помощи», — говорится в материале газеты Politico.

Издание отмечает, что чиновники Германии недовольны тем, что Макрон не предпринимает достаточно усилий для того, чтобы повлиять на ситуацию в Украине, в отличие от Шольца.

В результате исследований Кильского института, который занимается сбором информации о вкладе стран в поддержку Украины, было установлено, что Франция является «отстающим» союзником, так как страна предоставила €640 млн помощи, в то время как Германия €17,7 млрд.

Поэтому Шольц использует любую возможность, чтобы заставить президента Франции направить больше вооружения и боеприпасов в Украину.

Французские чиновники заявляют о том, что они передают оружие, «которое имеет большую ценность», и делают это с меньшим колебанием, чем немецкие коллеги. В данном случае речь идет о нежелании канцлера передавать Украине ракеты Taurus.

После саммита в Париже, состоявшегося 26 февраля, Макрон высказал свое недовольство Шольцу по поводу нерешительности Германии передавать Киеву оружие.

В Берлине долго думали о возможности отправки Украине танков Leopard и приняли решение об этом лишь после того, как США заявили о намерении поставить свои танки М1 Abrams.

Борис Писториус, министр обороны Германии, ранее исключил возможность отправки немецких военных в Украину. По его мнению, «предложение французского лидера Эммануэля Макрона никто не поддержал».