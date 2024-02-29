Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана опубликовало законопроект об отмене запрета на исследование, разведку и разработку месторождений урана и тория для публичного обсуждения.

Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству, ответственное за законопроект, отметило, что запрет на разработку лишь усугубил негативные последствия международных и национальных кризисных ситуаций для экономики и общего развития страны.

«Ввиду тяжелых экономических последствий событий 2020 – 2023 годов, экономике Кыргызстана крайне необходимы иные источники дохода», — подчеркивают авторы законопроекта.

Перед тем как законопроект был размещен на портале для общественного обсуждения, президент республики Садыр Жапаров дал интервью, в котором призвал «не впадать в панику», когда речь заходит об уране.

«Можно сказать, что открылся второй «Кумтор» (золоторудное месторождение в КР). Там есть около 10 месторождений. Мы получим более $2 млрд чистой прибыли от одного только месторождения. В прошлом году чистая прибыль «Кумтора» составила более 300 млн долларов, и предприятие заплатило около 30 млрд сомов налогов. Если это месторождение заработает, оно также принесет пользу народу и государству», — пояснил кыргызский лидер.

Президент отметил, что содержание урана в титаномагнетите минимально и не представляет опасности. Он также подчеркнул необходимость осторожного обращения с обогащенным ураном и планирование рекультивации участков после добычи.

Закон о запрете разработки урановых и ториевых месторождений был введен в декабре 2019 года после «уранового скандала», связанного с петициями и митингами против добычи урана на месторождении Таш-Булак. Правительство приостановило работы на данном месторождении, а затем парламент ввел полный запрет на разработки.