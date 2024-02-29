Израиль считает, что восстановлением Газы после окончания войны должны заниматься арабские страны, включая ОАЭ. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на израильского министра экономики Нира Барката.

«Сейчас мы концентрируемся на победе в войне. Как только все закончится, мы обратимся к нашим друзьям по всему миру», — заявил политик.

Издание уточняет: региональные державы могут отказаться от восстановления Газы, пока Израиль не согласится на создание палестинского государства.

В январе на международном экономическом форуме в Давосе глава Палестинского инвестиционного фонда Мухаммед Мустафа — его считают главным претендентом на пост нового премьер-министра Палестины — заявил, что на восстановление разрушенных израильскими ударами домов в секторе Газа понадобится минимум $15 млрд.

С начала израильского вторжения в эксклав были повреждены или уничтожены около 350 тыс. домов, из них 150 тыс. — полностью снесены. Для восстановления одного здания потребуется минимум $100 тыс., подчеркнул Мустафа.

«И мы еще не говорим об инфраструктуре, о больницах, которые были повреждены, о коммуникациях», — добавил политик.

После израильского вторжения в Газу в 2014 году Катар выделил более $1 млрд на восстановление сектора. Однако пока неизвестно, станет ли Доха участвовать в восстановлении Газы, если эксклав останется под израильской оккупацией.

16 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что арабские страны не желают участвовать в восстановлении сектора, если через несколько лет палестинский эксклав снова будет разрушен. Арабские лидеры в беседах с Блинкеном подчеркнули важность палестинской государственности для любого регионального урегулирования.

По словам дипломата, на Ближнем Востоке существует «новое уравнение», в котором арабские и мусульманские соседи Израиля готовы интегрировать Тель-Авив в регион, но только в обмен на палестинскую государственность.