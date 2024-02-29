Россия прорабатывает различные сценарии для применения тактического ядерного оружия. Порог для применения вооружений оказался ниже, чем ранее утверждали российские власти, пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на военных.

В 2020 году президент РФ Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину. Из нее следует, что Россия может первой нанести ядерный удар в нескольких сценариях, включая угрозы существованию России как государства, а также в случае защиты от атак с использованием обычного оружия.

Как пишет FT, Москва готова применить ядерное оружие в случае вражеской интервенции на территорию РФ, а также в случае поражения пограничных сил. Статья в издании появилась на фоне заявлений Франции и других стран ЕС о возможной отправке сухопутных сил Запада в Украину для защиты ее границ.

Другие критерии для применения Россией ядерного оружия: уничтожение трех аэродромов, трех или более крейсеров, двух побережных командных центров, 20% стратегических баллистических ракетных подводных лодок.

Один из сценариев допускает гипотетическую атаку со стороны КНР. В ответ Россия должна применить ядерное оружие, чтобы остановить продвижение китайских сил.

Аналитики, опрошенные FT, отмечают, что документы носят гипотетический характер, они необходимы для подготовки российских войск к возможным ситуациям, требующим применения ядерного оружия. Их не следует рассматривать как строгие правила и руководство к действию.

Кроме того, у России, вероятно, более высокий порог применения тактического ядерного оружия против Киева, чем против Китая или США, отмечает издание. По его данным, пока российские власти не демонстрируют желания нанести ядерный удар по территории Украины, поскольку военное вторжение продвигается относительно успешно: в начале февраля российские силы захватили Авдеевку.

23 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что 95% стратегических ядерных сил России были модернизированы и что ВВС страны только что получили четыре новых сверхзвуковых бомбардировщика, способных нести тактическое оружие.